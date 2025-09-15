A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PERUNA NOTTE LA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa o di Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto.