A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI AVELLINO EST
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI AVELLINO EST
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Avellino Est, in uscita provenendo da Napoli.
In alternativa si consiglia Avellino Ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.