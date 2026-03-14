A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI POMIGLIANO
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Pomigliano, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, immettersi sulla A30 Caserta-Salerno verso Caserta, uscire alla stazione di Nola, al km 18+900 e percorrere la SS7 bis in direzione Pomigliano.