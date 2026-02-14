A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TUFINO
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Tufino, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Baiano e seguire poi le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Tufino.