A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI POMIGLIANO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI POMIGLIANO
Roma, 12 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Pomigliano, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla A30 Caserta-Salerno verso Caserta, uscire alla stazione di Nola e percorrere la SS7 bis in direzione Pomigliano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.