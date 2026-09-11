A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI LACEDONIA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI LACEDONIA
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Candela e seguire le indicazioni per Lacedonia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.