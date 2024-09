A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI LACEDONIA

Roma, 21 settembre 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Lacedonia, in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vallata, al km 104+200 e percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita, verso Lacedonia.