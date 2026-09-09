A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST

Roma, 9 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in uscita per chi proviene da Napoli e dalla A14 Bologna-Taranto, da Bari e Pescara.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Napoli: Candela, sulla stessa A16;

per chi proviene da Bari: Canosa, sulla A14;

per chi proviene da Pescara: Cerignola est, sulla A14; si precisa che la stazione è altamente automatizzata.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.