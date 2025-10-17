A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CANDELA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Candela, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate, uscire alla stazione di Grottaminarda, al km 81+700;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, uscire a Benevento, al km 68+700, seguire le indicazioni per Mirabella Eclano, immettersi sulla SS7 e sulla SS90 verso Foggia, per raggiungere Candela.
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, uscire a Benevento, al km 68+700, seguire le indicazioni per Mirabella Eclano, immettersi sulla SS7 e sulla SS90 verso Foggia, per raggiungere Candela.