A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Tufino, al km 23+500 della A16, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 alla stazione di Nola, verso Caserta.