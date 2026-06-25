A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO

Roma, 25 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di domenica 28 alle 6:00 di lunedì 29 giugno, saranno chiusi, per chi proviene da Napoli e da Canosa, i Rami di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta e Salerno.

In alternativa si consiglia di uscire a Tufino e percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Nola, per poi entrare in A30 alla stazione di Nola, verso Caserta o in direzione Salerno.