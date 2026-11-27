A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO VERSO CASERTA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO VERSO CASERTA
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.
In alternativa, uscire in A16 alla stazione di Tufino, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Nola ed entrare in A30 alla stazione di Nola, in direzione Caserta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.