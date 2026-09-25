A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Pomigliano e seguire le indicazioni per la SS162 Dir verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.