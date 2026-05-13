A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 13 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, immettersi sulla A1 verso Roma, uscire ad Acerra Afragola e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione Napoli.