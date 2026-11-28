A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, chi è diretto verso Bari potrà entrare in A14 alla stazione di Canosa, mentre chi viaggia in direzione Pescara potrà utilizzare l’entrata di Cerignola est, in A14.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.