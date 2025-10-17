A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALLATA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VALLATA
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vallata, in uscita per chi proviene da Napoli e da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Napoli, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate, potranno uscire a Grottaminarda, al km 81+700 e percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita mentre, mentre i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate dovranno uscire a Benevento, al km 68+700 e seguire le indicazioni per Grottaminarda/Vallata;
per chi proviene da Canosa/A14, uscire a Lacedonia, al km 111+000.