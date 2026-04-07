A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI POMIGLIANO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI POMIGLIANO
Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, sarà chiusa la stazione di Pomigliano, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia:
in entrata da Pomigliano e da Pomigliano est, verso Canosa/A14: Nola, sulla A30 Caserta-Salerno;
in uscita per chi proviene da Napoli: Acerra/Afragola, sulla A1 Milano-Napoli e seguire le indicazioni per Pomigliano.