A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa/A14: Vallata;
in uscita per chi proviene da Napoli: Benevento.