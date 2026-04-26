A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
Roma, 26 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Candela o di Canosa, sulla stessa A16, o alla stazione di Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto.