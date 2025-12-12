A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Grottaminarda;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto: Cerignola ovest.