A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CANDELA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 20 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli, seguire le indicazioni per SR1/SP110, superare la località di Ponte Bovino, immettersi sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino ed entrare in A16 alla stazione di Grottaminarda;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Cerignola ovest.