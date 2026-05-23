A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CANDELA

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Napoli, seguire le indicazioni per SR1/SP110, superare la località di Ponte Bovino, immettersi sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino ed entrare in A16 alla stazione di Grottaminarda;

in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Cerignola ovest.