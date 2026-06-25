A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
Roma, 25 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Canosa/A14: Vallata;
in uscita per chi proviene da Napoli: Benevento.