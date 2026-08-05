A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI AVELLINO EST
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI AVELLINO EST
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiusa la stazione di Avellino est, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Avellino ovest e percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Avellino.