A16 NAPOLI-CANOSA: ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA/A14. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 20, alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre; di conseguenza, saranno regolarmente aperte le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del tratto Cerignola ovest-Candela, verso Napoli, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, per lavori di pavimentazione. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto e la SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 a Candela.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.