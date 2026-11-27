A16 NAPOLI-CANOSA: ANNULLAMENTO CHIUSURE STAZIONE DI GROTTAMINARDA

A16 NAPOLI-CANOSA: ANNULLAMENTO CHIUSURE STAZIONE DI GROTTAMINARDA

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sono state annullate le chiusure della stazione di Grottaminarda, in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Napoli, che erano previste nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre;

-dalle 21:00 di sabato 28 alle 10:00 di domenica 29 novembre;

-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre.