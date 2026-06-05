A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI BAIANO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI LACEDONIA
A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI BAIANO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI LACEDONIA
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione, previsto dalle 21:00 di questa sera, venerdì 5, alle 6:00 di sabato 6 giugno.
In tale orario, la stazione di Baiano sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa/A14: Avellino ovest;
in uscita per chi proviene da Napoli: Tufino.
Nel suddetto orario, rimane confermata la chiusura, sulla stessa A16, della stazione Lacedonia, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Vallata;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Candela.