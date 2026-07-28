A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA; A14 BOLOGNA-TARANTO: CONFERMATA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A16
A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA; A14 BOLOGNA-TARANTO: CONFERMATA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A16
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio.
In tale orario, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara, per consentire attività di ispezione della barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, seguire le indicazioni per la A14 e percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est, verso Pescara.
Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa e rientrare dalla stessa stazione in direzione Pescara.
Nello stesso orario, rimane confermata la chiusura sulla A14 Bologna-Taranto del Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Canosa, al km 610+500 della A14, immettersi sulla SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, percorrere la SP231 Andriese-Coratina in direzione di Cerignola, la SP96 Pozzo Terrano verso Lavello e la SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.
Chi supererà la stazione di Canosa, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, la SS16 Adriatica in direzione di Foggia, la SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest, verso Napoli.