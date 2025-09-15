A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.
Il suddetto tratto sarà chiuso nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 22:00-6:00, per consentire attività di ispezione cavalcavia.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra, proseguire su viale Ponente e sulla SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 alla stazione di Candela, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Napoli.