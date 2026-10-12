A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LACEDONIA
A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LACEDONIA
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa è stata annullata la chiusura della stazione di Lacedonia, in uscita per chi proviene da Napoli, prevista dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre. Restano confermate, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, le chiusure della stazione di Lacedonia, in uscita per chi proviene da Napoli, nelle due notti consecutive di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, con orario 22:00-5:00, In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vallata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.