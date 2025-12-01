A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BENEVENTO
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Benevento, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 dicembre.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-6:00, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Grottaminarda e percorrere la SS90 direzione SS7 Nazionale delle Puglie, fino a Benevento.