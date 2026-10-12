A16 NAPOLI-CANOSA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli, prevista dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre. Resta confermata, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Monteforte”, la chiusura del tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli, prevista dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Baiano e, dopo aver attraversato i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano, rientrare in A16 a Baiano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.