A14 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO OFANTO SUD E STAZIONI DI CERIGNOLA OVEST E CANDELA
A14 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO OFANTO SUD E STAZIONI DI CERIGNOLA OVEST E CANDELA
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto sud”, situata nel tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto;
-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare Candela, sulla stessa A16, o la stazione di Canosa o di Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto;
-dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cerignola ovest o di Grottaminarda.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.