A14 BOOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di venerdì 21 e sabato 22 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, SS727 bis, Tangenziale est fino all’uscita 8, SS727, SS9 via Emilia, rotonda donatori di sangue, rotonda Strada dei vini e dei sapori, via Emilia Ponente, rotonda 1 maggio, viale Risorgimento, Via Piero della Francesca, via San Silvestro, SP72 e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.