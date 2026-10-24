A14 BOLOGNA-TARNTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI RIMINI NORD E CESENA NORD
A14 BOLOGNA-TARNTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI RIMINI NORD E CESENA NORD
Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone;
-sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata in entrambe le direzioni, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Forlì;
verso Ancona: Cesena.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.