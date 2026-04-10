A14 BOLOGNA-TARANTO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE STAZIONE DI IMOLA
A14 BOLOGNA-TARANTO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE STAZIONE DI IMOLA
Roma, 10 aprile 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, chi percorre la A14 Bologna-Taranto da Bologna verso Ancona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Imola, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 21:00-5:00;
-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile.
Dopo l’uscita obbligatoria ad Imola, rientrare dalla stessa stazione, in direzione Ancona.