A14 BOLOGNA-TARANTO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE STAZIONE DI IMOLA
Roma, 8 marzo 2026 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, chi percorre la A14 Bologna-Taranto da Bologna verso Ancona/Pescara, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Imola, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 22:00-6:00;
-nelle due notti di venerdì 13 e sabato 14 marzo, con orario 22:00-6:00.
Dopo l’uscita obbligatoria ad Imola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Ancona/Pescara.