A14 BOLOGNA-TARANTO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE ALLA STAZIONE DI IMOLA
A14 BOLOGNA-TARANTO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE ALLA STAZIONE DI IMOLA
Roma, 7 novembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, chi percorre la A14 Bologna-Taranto, da Bologna verso Ancona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Imola, nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 21:00-5:00;
-nelle due notti di venerdì 13 e sabato 14 novembre, con orario 22:00-6:00;
-dalle 22:00 di domenica 15 alle 5:00 di lunedì 16 novembre;
-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre.
Dopo l’uscita obbligatoria a Imola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Ancona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.