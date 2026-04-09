A14 BOLOGNA-TARANTO: TORNA PERCORRIBILE IL TRATTO TRA VASTO SUD E POGGIO IMPERIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 aprile 2026 – Alle 12:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, in accordo con le autorità competenti, sono stati riaperti i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara.

La riapertura al traffico è stata possibile grazie all’installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord dove la circolazione è garantita verso Bari e verso Pescara con una corsia per senso di marcia.

Attualmente sul tratto interessato non si registrano turbative alla circolazione.

Al fine di preservare le condizioni di fluidità in corrispondenza del tratto e favorire gli spostamenti locali, per le lunghe percorrenze si consiglia comunque agli utenti, che da Milano/Bologna sono diretti verso la Puglia, di utilizzare il seguente percorso alternativo: percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, all’altezza di Caserta immettersi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno, dopo Nola proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa, seguendo poi le indicazioni per Bari. Percorso inverso per chi dalla Puglia è diretto verso Bologna/Milano.