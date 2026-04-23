A14 BOLOGNA-TARANTO: TORNA COMPLETAMENTE PERCORRIBILE IL TRATTO TRA VASTO SUD E TERMOLI

Ripristinate le due corsie per senso di marcia a seguito dell’evento franoso di Petacciato, dopo il lavoro della task force Aspi. Approccio integrato in termini di competenze, sinergia con le università





Roma, 23 aprile 2026 – Nella notte, intorno alle ore 2:30, è stata ripristinata la piena percorribilità del tratto dell’A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, con due corsie per senso di marcia.





La riapertura completa fa seguito all’evoluzione delle condizioni del fronte franoso di Petacciato e alle attività svolte che hanno consentito il ripristino della piena configurazione di esercizio dell’autostrada, in seguito ai danni provocati dal movimento franoso verificatosi dopo Pasqua. Le attività di prima messa in sicurezza e le fasi successive sono state realizzate dalla task force messa in campo da Autostrade per l’Italia.





Nel corso delle ultime settimane, le attività della task force hanno visto un impegno continuativo h24, con un impiego quotidiano medio di oltre 30 uomini e 15 mezzi. L’intervento è stato supportato da un approccio integrato che ha messo in campo le migliori competenze tecniche e scientifiche, anche attraverso una sinergia con il mondo universitario.





Sul tratto interessato la circolazione avviene regolarmente e al momento non si segnalano turbative al traffico.