A14 BOLOGNA-TARANTO: TERMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA TERMOLI E POGGIO IMPERIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 Ottobre 2026 – Alle ore 23:30 circa di domenica 11 ottobre, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, per il ripristino del piano viabile e la rimozione mezzi danneggiati a seguito di una manifestazione, all’altezza del km 505 e 507.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara e del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli fino al bivio con la SS87 Sannitica, per poi rientrare in A14 a Termoli. Percorso inverso per chi è diretto verso Bari.