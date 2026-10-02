A14 BOLOGNA-TARANTO: TERMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MOLFETTA E BITONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 ottobre 2026 – Alle 8:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto in entrambe le direzioni, a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 660.3 in direzione Bari.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Bari.





Agli utenti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Molfetta, si consiglia di rientrare in autostrada a Bitonto dopo avere percorso la SS16 Adriatica.

Agli utenti in viaggio verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Bitonto si consiglia di percorrere la SP88 in direzione Giovinazzo, proseguire sulla SS16 e, a seguire, sulla SP112 per rientrare in autostrada a Molfetta.