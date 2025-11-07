A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTO CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA EST E FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA PER MEZZO PESANTE IN FIAMME
Roma, 7 novembre 2025 – Poco prima delle 13:00, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia zona industriale, in direzione Pescara, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 568.8.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara devono uscire a Cerignola Est, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 all’altezza della stazione di Foggia zona industriale.