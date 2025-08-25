A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E LANCIANO IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 25 agosto 2025 – Alle 13:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 419.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda, in aumento, verso Pescara.

Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Val di Sangro e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A14 a Lanciano.