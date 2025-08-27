A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN DIREZIONE BARI

Roma, 27 agosto 2025 – Alle 16:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, in direzione Bari, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 515, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda verso Bari.

Chi viaggia verso Bari deve uscire obbligatoriamente a Poggio Imperiale e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A14 a San Severo.