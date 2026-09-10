A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI, IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI, IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 10 settembre 2026 – Alle ore 04:30 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, in direzione Ancona, a causa di un incidente avvenuto al km 346.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Ancona.
Agli utenti diretti verso Ancona e provenienti da Pescara, si consiglia di uscire a Pineto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Roseto degli Abruzzi.