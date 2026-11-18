A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA PESCARA NORD E PINETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 novembre 2026 – Alle ore 18:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pescara Nord e Pineto in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 356 in direzione Ancona, all’interno di un cantiere di lavori, dove il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. L’incidente ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato occupando l’intera carreggiata.









Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara nord, in direzione Pescara, e 4 km di coda nel tratto compreso tra Pescara nord e Pineto verso Ancona.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.





Gli utenti provenienti da Pescara e diretti ad Ancona, devono uscire alla stazione di Pescara Nord, percorrere la SS16 Adriatica in direzione Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Pineto. Percorso inverso per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Pescara.