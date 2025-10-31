A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E GROTTAMMARE IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 31 ottobre 2025 – Alle ore 8:15 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 300,4, all’interno della Galleria Castello, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico è temporaneamente bloccato e si registrano 3 km di coda all’interno del tratto chiuso e 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Pedaso.

Gli utenti che da Ancona sono diretti a Pescara devono uscire a Pedaso, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza della stazione di Grottammare.