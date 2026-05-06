A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E GROTTAMMARE IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 6 maggio 2026 – Alle 10:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 288, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e un furgone.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda all’interno del tratto chiuso e 2 km di coda all’uscita obbligatoria di Pedaso.

Gli utenti che da Bologna sono diretti a Pescara, devono uscire a Pedaso, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 all’altezza della stazione di Grottammare. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Fermo.