A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA GROTTAMMARE E PEDASO IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 16 marzo 2026 – Alle ore 15:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, in direzione Ancona, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 296+500.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico transita sulla sola corsia di emergenza in direzione Ancona e si registrano 3 km di coda.

Si registrano inoltre 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in direzione Ancona.

Gli utenti che da Pescara sono diretti ad Ancona devono uscire a Grottammare, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 all’altezza della stazione di Pedaso.

Agli utenti che da Pescara sono diretti ad Ancona e si trovano all’interno del tratto chiuso, si consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 all’altezza della stazione di Pedaso.